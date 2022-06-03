Мільйон рублів за 2 повідомлення: у росії винесли перший вирок за "фейки" про війну

Громадянин росії заплатить штраф у мільйон рублів (близько 475,8 тис. грн) за два повідомлення в соцмережі, це перший вирок у росії за "фейки" про війну в Україні.
Про це пише "Медуза".
Кримінальну справу стосовно забайкальського підприємця Петра Мільнікова порушено після того, як він опублікував у своєму чаті "Ми живемо на руїнах" у Вайбері матеріали, які й так поширювалися в інтернеті, на тему повномасштабного вторгнення росії в Україну. У першому йшлося про те, що трупи загиблих російських військових спалюватимуться. У другому – що на війну забиратимуть хлопців із так званої юнармії, як тільки їм виповниться 18 років.
За словами засудженого, селище, де він проживає, невелике, то в чаті були присутні місцеві поліціянти, прокурор та представники фсб. На думку Мільнікова, один з них і порушив справу на нього.
Документи чоловік опублікував 5 березня, 15 знайомі повідомили йому, що він "перебуває у розробці".
Затримали підприємця 28 березня дорогою на роботу - до міністерства оборони, де він займався тепломережами. Цього ж дня у його квартирі було проведено обшук.
Мільнікова змусили "для звіту" записати відео, на якому він каже, що визнає свою помилку. Дали державного адвоката, але його послугами він не користувався, просто написав зізнання.
Наприкінці травня суд визнав Мільнікова винним та призначив штраф. Росіянин заявив, що подаватиме апеляцію, щоб зменшити суму покарання, проте виїжджати або тікати з країни не буде.
Роскомнагляд почав інтенсивно боротися з інакодумством із початком широкомасштабного вторгнення в Україну. 24 лютого регулятор наказав усім ЗМІ використовувати лише офіційні, санкціоновані державою джерела інформації, інакше їм загрожуватиме суворе покарання за поширення "фейкових новин". Слова "війна", "вторгнення" та "напад" заборонені до використання при описі військових дій росії в Україні. Дозволено використовувати лише слово "спецоперація".
Згодом ухвалений федеральний закон від 4 березня 2022 року №32-ФЗ спричинив масовий відхід іноземних ЗМІ з росії та припинення діяльності незалежних російських ЗМІ.
Про це пише "Медуза".
Кримінальну справу стосовно забайкальського підприємця Петра Мільнікова порушено після того, як він опублікував у своєму чаті "Ми живемо на руїнах" у Вайбері матеріали, які й так поширювалися в інтернеті, на тему повномасштабного вторгнення росії в Україну. У першому йшлося про те, що трупи загиблих російських військових спалюватимуться. У другому – що на війну забиратимуть хлопців із так званої юнармії, як тільки їм виповниться 18 років.
За словами засудженого, селище, де він проживає, невелике, то в чаті були присутні місцеві поліціянти, прокурор та представники фсб. На думку Мільнікова, один з них і порушив справу на нього.
Документи чоловік опублікував 5 березня, 15 знайомі повідомили йому, що він "перебуває у розробці".
Затримали підприємця 28 березня дорогою на роботу - до міністерства оборони, де він займався тепломережами. Цього ж дня у його квартирі було проведено обшук.
Мільнікова змусили "для звіту" записати відео, на якому він каже, що визнає свою помилку. Дали державного адвоката, але його послугами він не користувався, просто написав зізнання.
Наприкінці травня суд визнав Мільнікова винним та призначив штраф. Росіянин заявив, що подаватиме апеляцію, щоб зменшити суму покарання, проте виїжджати або тікати з країни не буде.
Роскомнагляд почав інтенсивно боротися з інакодумством із початком широкомасштабного вторгнення в Україну. 24 лютого регулятор наказав усім ЗМІ використовувати лише офіційні, санкціоновані державою джерела інформації, інакше їм загрожуватиме суворе покарання за поширення "фейкових новин". Слова "війна", "вторгнення" та "напад" заборонені до використання при описі військових дій росії в Україні. Дозволено використовувати лише слово "спецоперація".
Згодом ухвалений федеральний закон від 4 березня 2022 року №32-ФЗ спричинив масовий відхід іноземних ЗМІ з росії та припинення діяльності незалежних російських ЗМІ.
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