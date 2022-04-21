Мільярдер Вагіт Алекперов залишив посаду голови «Лукойлу»

14:19 21 квітня Київ, Україна

Мільярдер Вагіт Алекперов, який потрапив під санкції, ухвалив рішення відмовитися від повноважень члена ради директорів «Лукойлу» , а також достроково піти з посади президента найбільшої приватної нафтової компанії.

Про це йдеться у заяві "Лукойлу".



Відповідні повідомлення про рішення Алекперова були надіслані 21 квітня голові ради директорів компанії.



Як зазначає прес-служба "Лукойлу", Алекперов не є контролюючим акціонером компанії. До кінця березня він володів і розпоряджався голосами щодо 3,12% акцій «Лукойлу», а також був бенефіціаром (через сімейні трасти або пайові інвестиційні фонди) ще 5,43% акцій.

Вагіт Алекперов був найбільшим акціонером та президентом «Лукойлу» з 1993 року. Журнал Forbes називає Алекперова головним нафтовим магнатом Росії та оцінює статки бізнесмена в 10,5 мільярда доларів. У списку 88 російських мільярдерів за 2022 рік Алекперов посів 10 місце.

Алекперов втратив за рік 14,4 млрд. доларів, незважаючи на зростання цін на нафту на тлі війни в Україні. Акції компанії до нападу Росії на Україну торгувалися на рівні 6020 рублів за папір, після її початку вони коштували вже 4650 рублів за акцію, підрахував Forbes.