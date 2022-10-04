Мільярдер Дерипаска програв суд про відміну санкцій США

Верховний суд США остаточно відмовив мільярдеру Олегу Дерипаску у знятті санкцій, які були накладені на нього у 2018 році за президента Дональда Трампа.
Суд відхилив клопотання російського мільярдера, в якому він наполягав, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США перевищило свої повноваження. Захист бізнесмена посилався на два моменти. По-перше, на Закон про економічні повноваження на випадок надзвичайної міжнародної ситуації, який дозволяє президенту США вводити обмеження у разі оголошення надзвичайного стану.
По-друге, на пояснення OFAC, в якому говорилося, що санкції щодо Дерипаски були введені «у відповідь на зловмисні дії [росії] у всьому світі». При цьому президент США «не оголошував надзвичайний стан у країні через глобальну шкідливу діяльність Росії», зазначав захист. Але апеляційний суд у Вашингтоні не побачив протиріч у діях OFAC.
Наприкінці вересня прокуратура США звинуватила мільярдера у відхиленні від санкцій. За версією прокуратури, мільярдер користувався послугами мешканки Нью-Джерсі Ольги Шрікі, яка допомагала йому оминати санкції.. Зокрема, за допомогою Шрікі Дерипаска продав музичну студію у Каліфорнії більш ніж за 3 млн. доларів.
Також прокуратура США стверджує, що Дерипаска використав ім'я Олега Мухамедшина. Людина з таким ім'ям працювала в компаніях мільярдера En+ Group на посаді заступника гендиректора та в «Русалі» на посаді директора зі стратегії та зв'язків з інвесторами.
Санкції проти Дерипаски та пов'язаних з ним компаній (UC Rusal, En+, «ЄвроСибЕнерго» та ГАЗ) були введені у квітні 2018 року на підставі того, що бізнесмен діяв «від імені/в інтересах» високопосадовців Росії і «працює в енергетичному секторі» . Санкції з компаній було знято до грудня 2018 року після зниження частки Дерипаски в них – з майже 70% до менш ніж 45%. Обмеження проти самого Дерипаски та групи ГАЗ залишилися в силі.
Суд відхилив клопотання російського мільярдера, в якому він наполягав, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США перевищило свої повноваження. Захист бізнесмена посилався на два моменти. По-перше, на Закон про економічні повноваження на випадок надзвичайної міжнародної ситуації, який дозволяє президенту США вводити обмеження у разі оголошення надзвичайного стану.
По-друге, на пояснення OFAC, в якому говорилося, що санкції щодо Дерипаски були введені «у відповідь на зловмисні дії [росії] у всьому світі». При цьому президент США «не оголошував надзвичайний стан у країні через глобальну шкідливу діяльність Росії», зазначав захист. Але апеляційний суд у Вашингтоні не побачив протиріч у діях OFAC.
Наприкінці вересня прокуратура США звинуватила мільярдера у відхиленні від санкцій. За версією прокуратури, мільярдер користувався послугами мешканки Нью-Джерсі Ольги Шрікі, яка допомагала йому оминати санкції.. Зокрема, за допомогою Шрікі Дерипаска продав музичну студію у Каліфорнії більш ніж за 3 млн. доларів.
Також прокуратура США стверджує, що Дерипаска використав ім'я Олега Мухамедшина. Людина з таким ім'ям працювала в компаніях мільярдера En+ Group на посаді заступника гендиректора та в «Русалі» на посаді директора зі стратегії та зв'язків з інвесторами.
Санкції проти Дерипаски та пов'язаних з ним компаній (UC Rusal, En+, «ЄвроСибЕнерго» та ГАЗ) були введені у квітні 2018 року на підставі того, що бізнесмен діяв «від імені/в інтересах» високопосадовців Росії і «працює в енергетичному секторі» . Санкції з компаній було знято до грудня 2018 року після зниження частки Дерипаски в них – з майже 70% до менш ніж 45%. Обмеження проти самого Дерипаски та групи ГАЗ залишилися в силі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі