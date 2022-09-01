Міхалков представив героєм ув'язненого, який був причетний до тортур у в'язницях

12:18 08 серпня Київ, Україна

Микита Міхалков розповів у передачі «Бесогон» про загиблого на війні в Україні ув'язненого Костянтина Тулінова, виставивши його як "героя".

Здавалося б нічого незвичайного, Однак тут є один нюанс: журналісти з'ясували, що Костянтин Тулінов був у лавах тюремного активу в СІЗО «Хрести» - брав участь у тортурах та зґвалтуваннях ув'язнених.



Про це раніше писав проєкт із Gulagu.net, звернуло увагу «Агентство».

У «Бесогоні» Міхалков описує біографію Тулінова: у 16 років він отримав перший умовний термін, за ним пішли «грабіж, наркотики та кілька ходок». Навесні 2022 року Тулінов вирішив вирушити на фронт, де помер, підірвавши себе гранатою, коли до нього підходили три "націоналісти", розповів його товариш по службі.

«Він знав, за що можна померти. Він відчував свою необхідність там. Він хотів спокутувати своє минуле життя», - прокоментував цю історію Міхалков.

У 2019 році проєкт Gulagu.net публікував відео зі побиттям людей у петербурзькому СІЗО «Хрести» у так званих «прес-хатах». Ув’язненим, які співпрацювали з керівництвом, створювали «пільгові умови утримання».



Також проєкт публікував фотографію арештантів, які мали футболки з написом «Актив УФСВП єдиний», серед них був і Тулінов. За даними проєкту, саме Тулінов (на прізвисько «Рудий») грав «одну з головних ролей» в активі.

Після публікації Gulagu.net СК порушив кримінальну справу, у травні минулого року Тулінов та ще двоє ув'язнених отримали вирок за статтею про вимагання із застосуванням насильства у складі групи осіб.

Коротко про героїв росії у цій війні.