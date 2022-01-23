Михайлу Єфремову дали 8 років в'язниці

14:23 08 вересень Київ, Україна

Пресненський суд Москви визнав Єфремова винним у ДТП зі смертельним результатом і засудив актора до 8 років позбавлення волі, з відбуванням ув'язнення в колонії загального режиму.

Актора Єфремова визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого пунктом "а" частини 4 статті 264 КК "порушення правил дорожнього руху, що з необережності призвело до смерті людини, вчинене особою в стані сп'яніння".



Суд виходить з того, що Єфремов не визнав провину. Прокурор попросив для Єфремова покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.



Акторові зарахували в покарання час, проведений під домашнім арештом - перебувати в колонії йому тепер залишилося 7 років і 10,5 місяців.



Суддя Олена Абрамова у вироку зазначила, що актор порушив не одне правило дорожнього руху, в результаті чого не впорався з керуванням автомобілем, виїхав на зустрічну смугу та став винуватцем аварії.



