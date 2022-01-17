Михайло Єфремов повністю визнав свою провину в ДТП

14:48 03 вересень Київ, Україна

На засіданні суду російський артист Михайло Єфремов дав свідчення.
"У мене заява. Ваша честь, я визнаю свою провину", - сказав Єфремов до початку дебатів сторін.
Прокурорка, своєю чергою, заявила, що вважає провину актора повністю доведеною.

Державний обвинувач попросив для Єфремова 11 років колонії загального режиму з подальшим обмеженням волі на три роки.

Нагадаємо, що Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу та врізався у фургон. В результаті ДТП помер 57-річний водій-кур'єр. У крові Єфремова виявили алкоголь і сліди наркотиків.