Мігранти прорвалися з Білорусі на територію Польщі

Близько сотні мігрантів змогли прорватися з Білорусі через державний кордон на територію Польщі, заявила польська прикордонна служба.
За словами прикордонників, у середу, 5 липня, всього перетнути кордон Польщі намагалися близько 200 осіб.
При цьому, за словами прикордонників, група із 95 осіб змогла прорватися через кордон на польську територію. Двоє з них, ймовірно, провідники повернулися назад до Білорусі.
Мігрантів удалося затримати. Серед них були, зокрема, громадяни Конго, Еритреї, Сомалі, Ємену, Сирії та Єгипту.
Мігрантів удалося затримати. Серед них були, зокрема, громадяни Конго, Еритреї, Сомалі, Ємену, Сирії та Єгипту.
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