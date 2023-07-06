Мігранти прорвалися з Білорусі на територію Польщі

14:56 06 липня Київ, Україна

Близько сотні мігрантів змогли прорватися з Білорусі через державний кордон на територію Польщі, заявила польська прикордонна служба.

За словами прикордонників, у середу, 5 липня, всього перетнути кордон Польщі намагалися близько 200 осіб.

"5 липня до Польщі намагалися незаконно потрапити з Білорусі 190 людей, з них 28 повернули до Білорусі", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за словами прикордонників, група із 95 осіб змогла прорватися через кордон на польську територію. Двоє з них, ймовірно, провідники повернулися назад до Білорусі.



Мігрантів удалося затримати. Серед них були, зокрема, громадяни Конго, Еритреї, Сомалі, Ємену, Сирії та Єгипту.