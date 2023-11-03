Мігранти, безробітні та боржники: у рф визначили пріоритетні категорії для вербування на війну

Міноборони росії не може набрати необхідну кількість "добровольців" на війну проти України, тому кремль спустив регіонам завдання зробити акцент на вербуванні ущемлених верств населення. Регіональна влада щотижня звітуватиме, наскільки цей план виконано.

У розпорядженні видання опинився документ, у якому перераховано 22 категорії населення, пріоритетні для мобілізації.



Серед цих категорій населення — люди, які мають борги, банкрути, безробітні, засуджені, мігранти, громадяни, які перебувають на військовій службі за призовом або в запасі.



Планується залучати до укладання військових контрактів не лише осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі, а й тих, хто нещодавно вийшов на волю і має непогашені судимості, а також тих, хто перебуває під профілактичним наглядом і перебуває під слідством.



Один із військових, які працюють у пункті прийому на контракт, розповів виданню, що до них регулярно направляють осіб, які перебувають у алкогольному сп'янінні, безпритульних, осіб із розумовими відхиленнями, наркозалежних і тих, хто тільки-но звільнився з в'язниці.