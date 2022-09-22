Мігрантів з паспортами росії можуть позбавити громадянства за відмову воювати

14:59 22 вересня Київ, Україна

У росії готують законодавчу ініціативу, згідно з якою мігрантів з російськими паспортами позбавлятимуть громадянства за відмову служити в армії росії.

Про розробку такої ініціативи заявив член Ради з прав людини (РПЛ) Кирило Кабанов.

Причому позбавляти громадянства пропонують не тільки чоловіків, що відмовилися служити, а й членів їхніх сімей. Нововведення, за словами Кабанова, торкнеться уродженців Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану, які володіють російським паспортом менше 10 років.

"Така ініціатива буде адекватною відповіддю на офіційну заборону з боку влади вищезгаданих країн на участь їхніх громадян у "спецоперації" в добровільному порядку, за що їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині", - вважає член РПЛ.