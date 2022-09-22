Мігрантів з паспортами росії можуть позбавити громадянства за відмову воювати

У росії готують законодавчу ініціативу, згідно з якою мігрантів з російськими паспортами позбавлятимуть громадянства за відмову служити в армії росії.
Про розробку такої ініціативи заявив член Ради з прав людини (РПЛ) Кирило Кабанов.
Причому позбавляти громадянства пропонують не тільки чоловіків, що відмовилися служити, а й членів їхніх сімей. Нововведення, за словами Кабанова, торкнеться уродженців Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану, які володіють російським паспортом менше 10 років.
20 вересня держдума ухвалила закон, що передбачає спрощену видачу російського громадянства іноземцям, які уклали контракт про проходження служби у збройних силах росії. Раніше для цього іноземці мали відслужити щонайменше три роки — тепер буде достатньо одного року. Закон також скорочує з п'яти років до одного року термін, на який укладається перший контракт з іноземцем, який вступає на службу у званнях солдата, матроса, сержанта та старшини. У той самий день мер москви Сергій Собянін заявив про відкриття пункту вербування іноземців на війну на території міграційного центру Сахарове.
При цьому Казахстан, Узбекистан та Киргизстан офіційно виступили проти участі своїх громадян у війні проти України. Посольство Киргизстану в росії, зокрема, нагадало своїм громадянам, що за участь у бойових діях на території іноземних держав на них чекає кримінальна відповідальність із покаранням аж до 10 років в'язниці. Дипломати попросили своїх співвітчизників, які отримають заклики брати участь у війні, негайно звертатися до посольства.. З аналогічною позицією виступила влада Узбекистану та Казахстану.
При цьому Казахстан, Узбекистан та Киргизстан офіційно виступили проти участі своїх громадян у війні проти України. Посольство Киргизстану в росії, зокрема, нагадало своїм громадянам, що за участь у бойових діях на території іноземних держав на них чекає кримінальна відповідальність із покаранням аж до 10 років в'язниці. Дипломати попросили своїх співвітчизників, які отримають заклики брати участь у війні, негайно звертатися до посольства.. З аналогічною позицією виступила влада Узбекистану та Казахстану.
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