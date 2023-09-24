Міграційний скандал: Німеччина може відновити контроль на кордоні з Польщею

10:34 24 вересня Київ, Україна

Не все гаразд у Євросоюзі. Різниця в умовах життя спонукають людей шукати більш прибуткового та благополучного місця для роботи та проживання. Але у відповідь більш економічно розвинені країни не хочуть ризикувати своїм благополуччям.

Як повідомляє Bloomberg, між Німеччиною та Польщею вибухнув міграційний скандал.. Берлін погрожував Варшаві відновленням прикордонного контролю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав польський уряд розслідувати повідомлення про сотні тисяч незаконно виданих робочих віз. Він пообіцяв обговорити це питання з урядом Польщі, попередивши про можливість запровадження прикордонного контролю.

Про те, що Німеччина може відновити контроль на кордоні з Польщею та Чехією, також заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

"І Шольц, і Фезер раніше чинили опір закликам ввести прикордонний контроль, і коментарі показують, з яким тиском стикається уряд, щоб реагувати на зростаючу кількість прибулих без документів", - пише видання.

За даними німецького уряду, у першій половині цього року на кордоні з Польщею було заарештовано понад 12 тисяч нелегальних мігрантів.

Європейський Союз також розглядає повідомлення про те, що мігранти в'їжджали до Польщі за нелегально оформленими робочими візами, за які нібито отримували хабарі.. Уряд Польщі тривалий час критикував ліберальну імміграційну політику Німеччини та відмовлявся прийняти загальноєвропейську політику щодо біженців.

Нагадаємо, раніше у Польщі заявили, що Білорусь допомагає нелегалам перетнути кордон.