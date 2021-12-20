Міграційна криза є частиною більшого задуму щодо дестабілізації регіону, – експерт з питань безпеки

13:50 25 листопад Київ, Україна

Міграційна криза, що виникла на польсько-білоруському кордоні, є частиною ширшого задуму щодо розхитування ситуації в регіоні. Таку думку висловив експерт з питань безпеки, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь під час експертної дискусії «Міграційний шантаж Лукашенка: наслідки та подальші виклики».



«Для мене очевидно, що цю міграційну кризу організував не Лукашенко, тому що Лукашенко не має таких ресурсів, зокрема, він не має такої агентурної мережі на Близькому Сході, щоб так швидко і ефективно організувати перекидання мігрантів до Європи, тому впевнений, що це операція Кремля. Та Лукашенко використовується тут як інструмент. Звичайно, він погодився на це і саме тому був залучений до цієї авантюри», – наголосив експерт.



Самусь припустив, що кризові ситуації в регіоні, що виникли в останній період, пов'язані одним задумом.



«Якщо дивитися взагалі, те, що відбувається у нашому регіоні. Це і енергетична криза, яка, очевидно, створена Кремлем для досягнення успіху з Північним потоком – 2, нарощування військової присутності Росії на кордонах України та демонстрації підготовки до проведення військових операцій різного рівня, так само і міграційна атака. Все це абсолютно формується за одним задумом та певними цілями з Кремля», – сказав Самусь.



Експерт зазначив, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні – це один із комплексу заходів, мета якого наростити рівень суперечностей у регіоні та всередині ЄС.



«Знову виникають протиріччя між Німеччиною та Польщею, між Німеччиною та іншими країнами ЄС, формується кілька груп у ЄС, які по-різному думають і про міграційну кризу, і про військову присутність, і про енергетичну кризу, тому думаю, що ця ситуація ще раз наголошує на важливості стійкості, яка досягається солідарністю як у рамках ЄС, так і в рамках НАТО та регіону», – вважає Самусь.



Водночас мета фізичного потрапляння мігрантів на територію ЄС через Польщу не стояла.



«Для Кремля не принципово, чи прорвуться мігранти до ЄС, чи залишаться вони в Білорусі, чи підуть в Україну. Вони вже досягли своєї мети, створивши напругу. Якщо вони залишаться у Лукашенка та почнуть штурмувати адміністрацію Лукашенка – Путін може допомогти йому у цій ситуації, ввівши ще й свої війська. Якщо вони підуть у Польщу – виникне криза між опозицією та правлячою партією», – пояснив експерт.