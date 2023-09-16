Міграційна криза в Італії: на острів Лампедуза за два дні прибуло 7 тисяч мігрантів

20:07 15 вересня Київ, Україна

Протягом 14 та 15 вересня на італійський острів Лампедуза у Середземне море прибуло сім тисяч мігрантів. Агентство ООН у справах біженців попередило, що острів "переповнений".
 
Про це повідомляє CNN.

Мер Лампедузи Філіппо Манніно у свою чергу заявив, що міграційна криза досягла "точки неповернення".
"За останні 48 годин близько 7 тисяч людей прибули на мій острів: острів, який завжди вітав та оберігав у своїх обіймах. Тепер ми досягли точки неповернення...", - сказав він.
Представниця агентства ООН у справах біженців в Італії, Святому Престолі та Сан-Марино К'яра Кардолетті заявила, що через ситуацію на Лампедузі ведуться "термінові дії", щоб "повернути острів до нормального життя", і що влада вивезла близько 5 тисяч людей з острова за останні 28 годин.

Президент Червоного Хреста Італії Росаріо Валастро заявив, що у спеціальному приміщенні для біженців все ще знаходяться кілька тисяч людей, хоча будівля розрахована максимум на 500 осіб.
"Понад 130 операторів та волонтерів італійського Червоного Хреста роблять все можливе, щоб забезпечити предмети першої необхідності. Вчора було приготовлено 5 тисяч обідів та 5 тисяч вечірніх страв", - повідомив він.