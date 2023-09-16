Міграційна криза в Італії: на острів Лампедуза за два дні прибуло 7 тисяч мігрантів

20:07 15 вересня Київ, Україна

Протягом 14 та 15 вересня на італійський острів Лампедуза у Середземне море прибуло сім тисяч мігрантів. Агентство ООН у справах біженців попередило, що острів "переповнений".

Про це повідомляє CNN.



Мер Лампедузи Філіппо Манніно у свою чергу заявив, що міграційна криза досягла "точки неповернення".

"За останні 48 годин близько 7 тисяч людей прибули на мій острів: острів, який завжди вітав та оберігав у своїх обіймах. Тепер ми досягли точки неповернення...", - сказав він.

Представниця агентства ООН у справах біженців в Італії, Святому Престолі та Сан-Марино К'яра Кардолетті заявила, що через ситуацію на Лампедузі ведуться "термінові дії", щоб "повернути острів до нормального життя", і що влада вивезла близько 5 тисяч людей з острова за останні 28 годин.



Президент Червоного Хреста Італії Росаріо Валастро заявив, що у спеціальному приміщенні для біженців все ще знаходяться кілька тисяч людей, хоча будівля розрахована максимум на 500 осіб.