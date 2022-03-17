МЗС Великобританії: Росія готувала кібератаку на Олімпіаду-2020 в Токіо

21:12 19 жовтня Київ, Україна

У Національному центрі кібербезпеки Великобританії прийшли до висновку, що російські спецслужби намагалися зірвати проведення Олімпійських ігор до того, як їх перенесли на 2021 рік через пандемію. Частина атак була націлена на агентства, які розслідували вживання допінгу російськими спортсменами.

«Дії ГРУ , спрямовані проти Олімпійських і Паралімпійських ігор, цинічні і нерозумні. Ми засуджуємо їх в найсильніших виразах. Сполучене Королівство разом зі своїми партнерами продовжить виявляти подібні зловмисні атаки», - запевнив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Як повідомляє Associated Press, Міністерство юстиції США пред'явило шести росіянам звинувачення в кібератаках в США, Франції, Україні та Японії. Помічник генпрокурора США з нацбезпеки Джон Демерс заявив, що російські офіцери ГРУ зробили атаки на американські компанії, енергетичну систему України, організаторів Зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї в 2018 році та учасників виборів президента у Франції в 2017 році. Офіцерів ГРУ вважають причетними до поширення вірусу NotPetya в 2017 році.



У Великобританії вважають, що до спроби зірвати Олімпіаду в Південній Кореї причетний кіберпідрозділ ГРУ, який намагався видати себе за північнокорейських і китайських хакерів.



Тоді хакери зламали сайт Олімпіади, через що глядачі не змогли роздрукувати заздалегідь куплені квитки, і відключили Wi-Fi на стадіоні.



Нагадаємо, Росію відсторонили від зимової Олімпіади-2018 за допінг. У грудні 2019 року РФ на чотири роки позбавили права брати участь у великих міжнародних турнірах, включаючи олімпіади та чемпіонати світу.