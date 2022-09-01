МЗС України та Боррель обговорили наступні кроки ЄС щодо підтримки України

"Прекрасна розмова (відбулася, - ред.) з Дмитром Кулебою на полях зустрічі у форматі Гімніх, де ми обмінялися думками з приводу останніх подій, а також наступних кроків, які вживає ЄС з метою підтримки України та протидії жорстокій агресії росії", - підкреслив він.