МЗС України та Боррель обговорили наступні кроки ЄС щодо підтримки України

19:15 31 серпня Київ, Україна

Євросоюз та Україна обговорили наступні кроки ЄС для підтримки України у протидії військовій агресії росії.

 
Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму Twitter-акаунті в середу, 31 серпня.

Європейський чиновник розповів, що він мав розмову із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
 
"Прекрасна розмова (відбулася, - ред.) з Дмитром Кулебою на полях зустрічі у форматі Гімніх, де ми обмінялися думками з приводу останніх подій, а також наступних кроків, які вживає ЄС з метою підтримки України та протидії жорстокій агресії росії", - підкреслив він.
 
Він також додав, що європейська громадськість продовжує підтримувати Україну.