МЗС України та Боррель обговорили наступні кроки ЄС щодо підтримки України

Євросоюз та Україна обговорили наступні кроки ЄС для підтримки України у протидії військовій агресії росії.
Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму Twitter-акаунті в середу, 31 серпня.
Європейський чиновник розповів, що він мав розмову із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Європейський чиновник розповів, що він мав розмову із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Він також додав, що європейська громадськість продовжує підтримувати Україну.
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