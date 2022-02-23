МЗС Туреччини висловив підтримку Азербайджану та заявив про готовність надати допомогу

12:58 30 вересень Київ, Україна

Азербайджан у військовому конфлікті з Вірменією через Нагірний Карабах правий як з моральної, так і з правової точки зору, вважає глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу



"Міжнародна громадськість повинна ставитися до ситуації в Азербайджані так само як до подій в Україні та в Грузії", - сказав міністр.



За його словами, Азербайджан має достатньо сил для самостійного досягнення своїх цілей в Нагірному Карабаху, але при необхідності Туреччина надасть підтримку Азербайджану в будь-який час і в будь-якому місці.



Глава турецького МЗС виступив із заявою після того, як президент Франції Еммануель Макрон застеріг Туреччину від необдуманих дій, які загострюють ситуацію в Нагірному Карабаху.