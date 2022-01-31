МЗС РФ вислав румунського військового дипломата
17:33 11 травень Київ, Україна
МЗС РФ через два тижні після відправки з Бухареста російського військового аташе, віддзеркалив висилку румунського капітана.
Про це йдеться в поширеному у вівторок, 11 травня, повідомленні МЗС Росії.
"11 травня посол Румунії Крістіан Істрате був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота міністерства про оголошення персоною нон грата помічника аташе з питань оборони при посольстві Румунії капітана Г. Ілієску. Вказаному співробітнику наказано покинути територію Російської Федерації протягом 72 годин. Даний крок зроблено російською стороною у відповідь на нічим не обґрунтоване оголошення румунською стороною 26 квітня персоною нон грата помічника військового аташе при посольстві Росії в Бухаресті", - вказується в документі.
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