МЗС РФ вислав румунського військового дипломата

17:33 11 травень Київ, Україна

МЗС РФ через два тижні після відправки з Бухареста російського військового аташе, віддзеркалив висилку румунського капітана.

Про це йдеться в поширеному у вівторок, 11 травня, повідомленні МЗС Росії.