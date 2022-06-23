МЗС росії відмовляє росіян від поїздок до Греції

16:11 23 червня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ росії через тиждень після оголошення планів Греції відправити Україні БМП заявило, що Греція більше не є безпечною країною для відпочинку росіян.

Дипломати почали отримувати повідомлення про факти дискримінації та агресії щодо росіян, повідомив директор четвертого європейського департаменту мзс росії Юрій Пилипсон.

«Мали місце випадки побиття, у тому числі дітей: після нападів постраждалим була потрібна госпіталізація. Грецькі банки часто вільно трактують запроваджені Євросоюзом обмежувальні заходи, блокують рахунки росіян за національною ознакою», — поскаржився дипломат.

За словами представника мзс, це відбувається в умовах "антиросійської риторики" з боку грецьких офіційних осіб та "дезінформації" про війну в Україні в місцевих ЗМІ, тоді як російські "джерела інформації" давно заблоковані.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 15 червня оголосив про плани відправити 30 БМП українській армії. Постачання пройде в рамках переоснащення армійського парку сучасними машинами з ФРН.