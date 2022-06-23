МЗС росії відмовляє росіян від поїздок до Греції

Міністерство закордонних справ росії через тиждень після оголошення планів Греції відправити Україні БМП заявило, що Греція більше не є безпечною країною для відпочинку росіян.
Дипломати почали отримувати повідомлення про факти дискримінації та агресії щодо росіян, повідомив директор четвертого європейського департаменту мзс росії Юрій Пилипсон.
За словами представника мзс, це відбувається в умовах "антиросійської риторики" з боку грецьких офіційних осіб та "дезінформації" про війну в Україні в місцевих ЗМІ, тоді як російські "джерела інформації" давно заблоковані.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 15 червня оголосив про плани відправити 30 БМП українській армії. Постачання пройде в рамках переоснащення армійського парку сучасними машинами з ФРН.
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