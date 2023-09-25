МЗС Польщі: заяви Німеччини – втручання у внутрішні справи Польщі

08:57 25 вересня Київ, Україна

Збігнєв Рау, міністр закордонних справ Польщі, звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, просячи поважати суверенітет Польщі після пропозиції щодо посилення контролю на кордоні через мігрантів.



Про це повідомляє Польське радіо.



Польський міністр підкреслив, що заяви німецького канцлера останніх днів свідчать про спробу втручання у внутрішні справи Польщі та у виборчу кампанію, яка наразі проводиться у країні.



Збігнєв Рау висловив думку, що такі заяви Шольца порушують принципи суверенної рівності держав, яка є фундаментом для добросусідських відносин та дружньої співпраці з Польщею.



Польська влада також зазначає, що порушення у видачі віз у Польщі розглядаються як випадкові і перебувають у процесі розслідування з боку компетентних служб. У контексті цього розслідування Центральне антикорупційне бюро затримало сімох людей.



Раніше Шольц виступив за посилення контролю над нелегальною міграцією і пригрозив Польщі відновленням прикордонного контролю. Канцлер Німеччини закликав надати роз'яснення щодо можливих порушень у видачі віз у Польщі.