МЗС відреагувало на заяву Франції про "затяжний" вступ України до ЄС

15:47 23 травня Киев, Украина

Питання членства України в Євросоюзі вже не один рік турбує як самих українців, так і весь світ. Наскільки довго може затягтись цей процес у сучасних умовах, коли наша країна вийшла на світову арену як захисник усього європейського суспільства? Україна пройде шлях кандидата в ЄС швидше, якщо Франція та інші країни продемонструють лідерство. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна 23 травня.

Так дипломат прокоментував заяву французького міністра у справах Європи Клемана Бона про те, що процес вступу України до ЄС може тривати 15 чи 20 років.

"Надання статусу кандидата у члени ЄС не означає негайного членства. Це процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство", - наголосив він.

Ніколенко наголосив, що війна рф проти України показала необхідність переосмислення майбутнього Європи.

"Підходи, якими досі керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії. Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України до ЄС – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою і процвітаючою", - упевнений він.

За словами спікера, Україна наполягає на наданні їй статусу кандидата у ЄС уже у червні.

"Сьогодні Україна - єдине місце в Європі, де люди захищають європейські цінності ціною власних життів. Кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує та поважає їхні зусилля", - зазначив Ніколенко.

Раніше в Мінекономіки заявили, що Україна планує стати повноцінним членом Євросоюзу у 2024 році, а статус кандидата отримати цього літа.