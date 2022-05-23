МЗС відреагувало на заяву Франції про "затяжний" вступ України до ЄС

Питання членства України в Євросоюзі вже не один рік турбує як самих українців, так і весь світ. Наскільки довго може затягтись цей процес у сучасних умовах, коли наша країна вийшла на світову арену як захисник усього європейського суспільства? Україна пройде шлях кандидата в ЄС швидше, якщо Франція та інші країни продемонструють лідерство. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна 23 травня.
Так дипломат прокоментував заяву французького міністра у справах Європи Клемана Бона про те, що процес вступу України до ЄС може тривати 15 чи 20 років.
Ніколенко наголосив, що війна рф проти України показала необхідність переосмислення майбутнього Європи.
За словами спікера, Україна наполягає на наданні їй статусу кандидата у ЄС уже у червні.
Раніше в Мінекономіки заявили, що Україна планує стати повноцінним членом Євросоюзу у 2024 році, а статус кандидата отримати цього літа.
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