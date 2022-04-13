МЗС Латвії заявило про необхідність денацифікації росії

14:09 13 квітня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на військові злочини, скоєні російськими окупантами на території України та заявив, що єдина країна у світі, яка потребує денацифікації – це росія.

«Після стількох жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людяності, вчинених російськими військами в Україні, стає зрозуміло, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, – це російська федерація», – написав Рінкевичс.



Денацифікація, а також демілітаризація України – це офіційні цілі, які москва задекларувала на початку вторгнення 24 лютого.