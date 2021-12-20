МЗС КНР: Відносини з США найсерйозніший виклик за всю історію

12:11 09 липень Київ, Україна

Китай і США зіткнулися з найважчою кризою за всю історію двосторонніх відносин. Про це заявив у четвер глава МЗС КНР Ван І на що проходить в режимі відеоконференції китайсько-американському форумі.

"Китайсько-американські відносини зіткнулися з найсерйознішим викликом з часів їх встановлення. Деякі люди в США виходячи з ідеологічних переконань усіма силами намагаються виставити Китай конкурентом і навіть ворогом. КНР не може копіювати іноземну модель, а також не експортує свою власну. Китай не може і не здатний перетворитися в ще одні США, а його шлях успішного розвитку не б'є по Заходу і не представляє йому загрози ", - сказав глава МЗС Китаю.

Курс США щодо КНР

Політичний курс США щодо Китаю сповнений стратегічними прорахунками і упередженнями епохи маккартизму, заявив Ван І.

"В даний час політика США щодо Китаю заснована на позбавлених фактичних підстав помилкових стратегічних судженнях, сповнена емоційними оцінками і упередженнями маккартизму", - сказав він. "Необґрунтовані підозри США на адресу КНР вже досягли неприборканого страху і паніки. Їм здається, що кожен інвестиційний проект має політичну мету, у кожного учня в США китайського студента є шпигунський досвід, а кожна ініціатива про співпрацю має інші цілі ", - додав міністр.

"У Китаю і США немає необхідності намагатися змінити один одного, нам слід знайти для наших різних систем і цивілізацій шлях мирного співіснування", - підкреслив Ван І. "У КНР ніколи не було намірів кинути виклик США або спробувати замінити їх, у нас також немає намірів перейти до тотальної конфронтації зі Сполученими Штатами", - сказав міністр.

За його словами, Китай продовжить займати дружню позицію по відношенню до США і буде вибудовувати обопільно вигідні зв'язки з цією країною. "Однак США не варто думати, що, з одного боку, вони будуть на межі божевілля вибудовувати в усьому світі кільце навколо Китаю, нескінченно фабрикувати чутки і наклеп на його адресу, а також безцеремонно втручатися у внутрішні справи КНР, а з іншого боку, зможуть вимагати від Китаю розуміння і підтримки в двосторонньому і світовому форматах ", - підкреслив глава МЗС КНР.