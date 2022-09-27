МЗС Китаю розповів про відносини з Україною

15:01 27 вересня Київ, Україна

Китайська сторона готова працювати з Україною, щоб підтримувати динаміку співробітництва та продовжувати збагачувати китайсько-українське стратегічне партнерство.



Про це заявив представник МЗС КНР Ван Веньбін на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста Bloomberg щодо відносин країн.

"Президент Зеленський заявив, що каналів зв'язку між Україною та Китаєм менше, ніж раніше. Зокрема, він говорить про спілкування на рівні лідерів. Чи не могли б ви розповісти нам про причини цього?" - запитав журналіст.

Ван Веньбін відповів, що Китай і Україна "є стратегічними партнерами", і з того часу, як вони встановили дипломатичні відносини 30 років тому, співпраця в різних галузях "добилася гарного прогресу, і обміни на всіх рівнях проходили гладко".

"Наші дві країни також вели активну співпрацю в рамках ініціативи "Один пояс і один шлях": минулого року двосторонній товарообіг досяг $19,3 млрд, збільшившись на 29,7% у річному обчисленні. Співпраця у таких галузях, як сільське господарство, інфраструктура та реагування на COVID-19 проходила гладко", - заявив представник МЗС Китаю.

Веньбін нагадав, що позиція Китаю щодо ситуації "послідовна та зрозуміла".