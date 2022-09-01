МЗС Китаю прокоментувало заклик Зеленського організувати розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном

12:17 05 серпня Київ, Україна

У МЗС Китаю відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського організувати розмову із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Спікер МЗС КНР Хуа Чуньїн не дала прямої відповіді, пише people.cn.

"Не могли б ви підтвердити, що є якісь плани щодо організації цієї розмови?" - Запитали дипломата.

Вона відповіла: "Китай підтримує тісні зв'язки з Україною та іншими сторонами української кризи".

Раніше Зеленський заявив, що Україна шукає можливості прямого діалогу із головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну.



Також Зеленський закликав Китай виступити проти росії разом з "єдиним світом".