МЗС Китаю прокоментувало заклик Зеленського організувати розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном

У МЗС Китаю відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського організувати розмову із головою КНР Сі Цзіньпіном.
Спікер МЗС КНР Хуа Чуньїн не дала прямої відповіді, пише people.cn.
Раніше Зеленський заявив, що Україна шукає можливості прямого діалогу із головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну.
Також Зеленський закликав Китай виступити проти росії разом з "єдиним світом".
Також Зеленський закликав Китай виступити проти росії разом з "єдиним світом".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі