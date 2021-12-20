МЗС Італії висилає двох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві

20:03 31 березень Київ, Україна

Російські дипломати терміновим чином будуть вислані з Італії. Їхні імена фігурують в черговій справі про шпигунство.

Про це заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

"Ми передали російському послу рішучий протест італійського уряду і поінформували його про негайну висилку з країни двох російських офіційних осіб, замішаних в цій серйозній справі", - повідомив Луїджі ді Майо.