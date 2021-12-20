МЗС Італії висилає двох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві

Російські дипломати терміновим чином будуть вислані з Італії. Їхні імена фігурують в черговій справі про шпигунство.
Про це заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.
"Ми передали російському послу рішучий протест італійського уряду і поінформували його про негайну висилку з країни двох російських офіційних осіб, замішаних в цій серйозній справі", - повідомив Луїджі ді Майо.
Раніше італійські карабінери повідомили про затримання в Римі старшого офіцера ВМС Італії та військового співробітника російського посольства в Римі за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Обидва підозрюваних були схоплені напередодні ввечері під час таємної зустрічі при передачі італійцем секретних документів в обмін на грошову винагороду.
Італійські ЗМІ, посилаючись на джерела в слідчих органах, повідомили, що затриманий росіянин займався збором секретної інформації не тільки про Італію, але і про НАТО в цілому. Пізніше в російському посольстві в Римі підтвердили факт затримання співробітника апарату військового аташе.
У МЗС РФ висловили жаль у зв'язку з висилкою з Італії двох російських дипломатів.
"Висловлюємо співчуття у зв'язку з висилкою з Риму двох співробітників російського посольства. З'ясовуємо обставини прийняття даного рішення. Про наші можливі кроки в зв'язку з акцією, яка не відповідає рівню двосторонніх відносин, оголосимо додатково", - повідомили на Смоленській площі.
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