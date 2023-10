МЗС Ірану заявило, що ХАМАС готовий звільнити 200 заручників, проте саме угруповання відмовилося

За заявою Міністерства закордонних справ Ірану, ХАМАС готовий потенційно звільнити близько 200 заручників, яких він тримає, за умови, що Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. Проте терористична організація відмовилася підтверджувати таку пропозицію.Представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані зробив цю заяву на пресконференції в Тегерані, повідомляє The Times of Israel.Канаані повідомив, що представники ХАМАСу "висловили готовність зробити необхідні кроки для звільнення громадян та цивільних осіб, які утримуються групами опору". Однак вони наголосили, що підготовка до таких дій стає неможливою через щоденні бомбардування з боку Ізраїлю по різних районах Гази.ХАМАС, згідно з даними, висловив готовність обміняти полонених на тисячі палестинців, яких утримує Ізраїль, у рамках односторонніх угод про обмін, досягнутих у минулому.Представник Ірану підкреслив, що представники опору наголосили на готовності продовжувати опір і стверджували, що вони мають військовий потенціал для продовження опору на місцях протягом тривалого часу."The Times of Israel" зазначає, що "Іран є головним спонсором ХАМАСу у його боротьбі проти Ізраїлю".