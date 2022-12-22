МЗС Ірану почало погрожувати Зеленському за його виступ у Конгресі

17:43 22 грудня Київ, Україна

Представник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані у четвер розкритикував заяви Володимира Зеленського про військову підтримку Тегераном москви у війні проти України.



Коментар Канаані був опублікований на сайті іранського МЗС.



У ньому стверджується, що Іран "не постачав жодної військової техніки жодній стороні для використання у війні в Україні" і завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну.

"Зеленському слід було б знати, що стратегічний терпець Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не є безмежним", - заявив представник іранського МЗС.

Також Канаані порадив українському президенту "отримати урок із долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США".