МЗС Німеччини закликало своїх громадян покинути Іран

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян залишити Іран на тлі протестів через загрозу арешту та тюремного терміну.
Заява опублікована 3 листопада на сайті відомства.
До ризику особливо схильні особи з подвійним громадянством.
Також у відомстві нагадали, що в Ірані почалися протести та зіткнення громадян із силовиками після смерті 22-річної Махсі Аміні, яка померла в лікарні 16 вересня, через три дні після того, як була заарештована та побита поліцією моралі у Тегерані. МЗС Німеччини зазначає, що поліція та силовики застосовують насильство проти демонстрантів, є вбиті та поранені.
Поліція моралі заарештувала 22-річну Махсі Аміні 13 вересня в Тегерані нібито за порушення суворого закону країни про носіння хіджабу. Сім'ї сказали, що її випустять із поліційної дільниці після «сеансу перевиховання». Вона померла в іранській лікарні 16 вересня. Свідки повідомили, що Аміні побили у фургоні для затриманих, але поліція заперечує це. Лікарі діагностували у Аміні інсульт та серцевий напад, її нирки відмовили, і дівчина впала в кому. Офіційні особи також заперечують усі звинувачення та кажуть, що у загиблої просто почалися проблеми із серцем. Після цього на заході Ірану спалахнули протести.
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