МЗС Німеччини закликало своїх громадян покинути Іран

17:52 03 листопада Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян залишити Іран на тлі протестів через загрозу арешту та тюремного терміну.

Заява опублікована 3 листопада на сайті відомства.



До ризику особливо схильні особи з подвійним громадянством.

"Для громадян Німеччини існує ризик бути довільно заарештованими, допитаними та засудженими до тривалих термінів ув'язнення. Насамперед на ризик наражаються особи з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького. Нещодавно мала місце велика кількість арештів іноземних громадян", - наголошується в заяві.

Також у відомстві нагадали, що в Ірані почалися протести та зіткнення громадян із силовиками після смерті 22-річної Махсі Аміні, яка померла в лікарні 16 вересня, через три дні після того, як була заарештована та побита поліцією моралі у Тегерані. МЗС Німеччини зазначає, що поліція та силовики застосовують насильство проти демонстрантів, є вбиті та поранені.

"У безпосередній близькості від демонстрацій проводяться довільні арешти, у тому числі іноземних громадян. Можуть спостерігатися великі обмеження на послуги зв'язку (особливо мобільний інтернет, Instagram, WhatsApp, VPN), і очікується, що вони збережуться. Крім цього, поліція може ретельно піддавати громадян обшуку та конфіскувати майно, перевіряти телефони, ноутбуки, планшети, маршрути, занесені в електронні карти та навігаційні системи. Використання дронів, наприклад, як хобі може класифікуватися як шпигунство, навіть за наявності попереднього дозволу", - йдеться в заяві.

Поліція моралі заарештувала 22-річну Махсі Аміні 13 вересня в Тегерані нібито за порушення суворого закону країни про носіння хіджабу. Сім'ї сказали, що її випустять із поліційної дільниці після «сеансу перевиховання». Вона померла в іранській лікарні 16 вересня. Свідки повідомили, що Аміні побили у фургоні для затриманих, але поліція заперечує це. Лікарі діагностували у Аміні інсульт та серцевий напад, її нирки відмовили, і дівчина впала в кому. Офіційні особи також заперечують усі звинувачення та кажуть, що у загиблої просто почалися проблеми із серцем. Після цього на заході Ірану спалахнули протести.