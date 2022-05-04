Глава МЗС Німеччини приїде до Києва

12:29 02 травня Київ, Україна

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що поїде до Києва, пише DW.

"Так, я теж поїду", - заявила Анналена Бербок в інтерв'ю ARD.

При цьому глава МЗС Німеччини не назвала конкретну дату.



Проте вона пояснила, чому ще не була в українській столиці після початку війни. За словами Бербок, вона домовилася з президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром, що той поїде першим, але тоді візит скасувала українська сторона.

"Це не означає, що у майбутньому я не поїду до Києва", – додала глава МЗС ФРН.

Після визволення Київської області від російських загарбників на початку квітня до Києва почали активно приїжджати європейські урядовці.