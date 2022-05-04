Глава МЗС Німеччини приїде до Києва

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що поїде до Києва, пише DW.
При цьому глава МЗС Німеччини не назвала конкретну дату.
Проте вона пояснила, чому ще не була в українській столиці після початку війни. За словами Бербок, вона домовилася з президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром, що той поїде першим, але тоді візит скасувала українська сторона.
Проте вона пояснила, чому ще не була в українській столиці після початку війни. За словами Бербок, вона домовилася з президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром, що той поїде першим, але тоді візит скасувала українська сторона.
Після визволення Київської області від російських загарбників на початку квітня до Києва почали активно приїжджати європейські урядовці.
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