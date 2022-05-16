МЗС Німеччини: НАТО не послабить військову допомогу Україні

Глави МЗС країн Північноатлантичного альянсу обговорили в Берліні, як допомагати Україні та скільки ще триватиме війна.
Про це глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу у Берліні.
За словами Бербок, міністри "дуже детально та відкрито" проаналізували розвиток подій у війні росії проти України, а також обговорили, що можуть зробити "в подальші тижні та місяці", щоб допомогти людям в Україні.
За словами Бербок, міністри "дуже детально та відкрито" проаналізували розвиток подій у війні росії проти України, а також обговорили, що можуть зробити "в подальші тижні та місяці", щоб допомогти людям в Україні.
У свою чергу генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що війна росії проти України йде не так, як планували в москві.
На думку Столтенберга, президентові росії володимиру путіну не вдалося досягти своїх "стратегічних цілей": не вдалося перемогти Україну, НАТО "сильніше, ніж будь-коли", а Європа і Північна Америка єдині.
Він пообіцяв, що країни НАТО "продовжуватимуть посилювати військову підтримку України".
Відповідаючи на запитання щодо можливості діалогу з росією, міністр закордонних справ Німеччини наголосила, що "діалог має бути завжди".
Відповідаючи на запитання щодо можливості діалогу з росією, міністр закордонних справ Німеччини наголосила, що "діалог має бути завжди".
Вона нагадала про всі спроби переговорів, зокрема, у "нормандському форматі" та в мінську, а також про старання президентів США, Франції, Туреччини та канцлера Німеччини вести діалог з росією, але москва відкинула їх.
Вона звинуватила рф у односторонній відмові від виконання Основного акту росія – НАТО.
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