МЗС Німеччини: НАТО не послабить військову допомогу Україні

14:31 16 травня Київ, Україна

Глави МЗС країн Північноатлантичного альянсу обговорили в Берліні, як допомагати Україні та скільки ще триватиме війна.

Про це глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу у Берліні.



За словами Бербок, міністри "дуже детально та відкрито" проаналізували розвиток подій у війні росії проти України, а також обговорили, що можуть зробити "в подальші тижні та місяці", щоб допомогти людям в Україні.

"Ми єдині в тому, що не маємо права послаблювати - і не послаблюватимемо - наші національні зусилля - насамперед у військовій підтримці", - наголосила глава МЗС ФРН.

"Ми всі усвідомлюємо, що ця війна не закінчиться так швидко", - додала вона.

У свою чергу генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що війна росії проти України йде не так, як планували в москві.

"Їм не вдалося взяти Київ, вони відступають із районів навколо Харкова, їхній головний наступ на Донбасі застопорився", - Єнс Столтенберг.

На думку Столтенберга, президентові росії володимиру путіну не вдалося досягти своїх "стратегічних цілей": не вдалося перемогти Україну, НАТО "сильніше, ніж будь-коли", а Європа і Північна Америка єдині.

"Україна може виграти цю війну. Українці хоробро захищають свою країну", - додав генсек альянсу.

Він пообіцяв, що країни НАТО "продовжуватимуть посилювати військову підтримку України".



Відповідаючи на запитання щодо можливості діалогу з росією, міністр закордонних справ Німеччини наголосила, що "діалог має бути завжди".

"Але ми всі жорстко з'ясували, що остання форма діалогу, яка у нас була, а саме ОБСЄ, - була підірвана російською стороною", - вказала Бербок.



Вона нагадала про всі спроби переговорів, зокрема, у "нормандському форматі" та в мінську, а також про старання президентів США, Франції, Туреччини та канцлера Німеччини вести діалог з росією, але москва відкинула їх.

"І тому в нас не залишилося іншого вибору, як дати зрозуміти, що ми не тільки повністю підтримуємо Україну, адже ми її і раніше підтримували, але також надаємо Україні військову допомогу, щоб вона могла захищати себе", - додала Бербок.

Вона звинуватила рф у односторонній відмові від виконання Основного акту росія – НАТО.