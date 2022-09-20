Глави МЗС ЄС обговорили створення місії з надання військової допомоги Україні

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили створення місії щодо надання військової допомоги Україні. Неформальна зустріч відбулася у Нью-Йорку.
Про це розповів на брифінгу голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Він зазначив, що рішення щодо місії може бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні.
Він зазначив, що рішення щодо місії може бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні.
За словами голови європейської дипломатії, рішення має бути узгоджене з українською стороною.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі