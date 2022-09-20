Глави МЗС ЄС обговорили створення місії з надання військової допомоги Україні

"Ми продовжили обговорення нашої пропозиції щодо створення в Євросоюзі місії з військової допомоги. Я сподіваюся, що на наступній зустрічі у жовтні ми зможемо ухвалити рішення, що дуже швидко для європейських стандартів", - заявив Боррель.