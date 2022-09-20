Глави МЗС ЄС обговорили створення місії з надання військової допомоги Україні

09:40 20 вересня Київ, Україна

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили створення місії щодо надання військової допомоги Україні. Неформальна зустріч відбулася у Нью-Йорку.

 
Про це розповів на брифінгу голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він зазначив, що рішення щодо місії може бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні.
 
"Ми продовжили обговорення нашої пропозиції щодо створення в Євросоюзі місії з військової допомоги. Я сподіваюся, що на наступній зустрічі у жовтні ми зможемо ухвалити рішення, що дуже швидко для європейських стандартів", - заявив Боррель.
 
За словами голови європейської дипломатії, рішення має бути узгоджене з українською стороною.