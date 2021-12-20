МЗС Болгарії оголосив двох російських дипломатів персонами нон грата

17:52 22 березень Київ, Україна

Болгарія оголосила персонами нон грата двох російських дипломатів у зв'язку зі шпигунським скандалом.

Про це повідомляє БНТ.



В ході розслідування встановлено, що двоє громадян Російської Федерації здійснювали нерегламентовану діяльність, маючи дипломатичний імунітет.



У посольстві РФ рішення болгарської сторони щодо висилки дипломатів назвали «безпідставним демаршем» і заявили, що «російська сторона зберігає за собою право на відповідні заходи».



Напередодні Генпрокуратура Болгарії повідомила про початок досудового провадження стосовно групи осіб, підозрюваних в шпигунстві на користь РФ. Головний прокурор Іван Гешев в 22 березня офіційно передав інформацію в МЗС.



Як повідомлялося, 19 березня в ході спецоперації в столиці Болгарії Софії затримали шість осіб за шпигунство на користь Росії. Всі вони раніше служили в розвідці. Їм пред'явлені звинувачення за статтею «Шпигунство».



За інформацією прокурорів, група людей на чолі з колишнім високопосадовцем болгарської військової розвідки вибудувала розвідувальну мережу з метою шпигунства на користь Росії. Вони вербували людей, що мали доступ до державної таємниці як Болгарії, так і НАТО.



21 березня суд в Болгарії прийняв рішення залишити під вартою п'ятьох підозрюваних в рамках розслідування справи про шпигунство на користь РФ.