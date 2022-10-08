Міжнародні резерви Росії за місяць скоротилися на 25 млрд доларів

12:47 08 жовтня Київ, Україна

Міжнародні резерви Росії станом на початок жовтня становили 540,688 млрд. доларів. За місяць їх обсяг знизився на 4,41%, або на $24,972 млрд., повідомляє Центробанк Росії.



Зазначається, що 30 вересня обсяг міжнародних резервів "під впливом негативної переоцінки" знизився на 1,6% (на $9 млрд) і становив $540,7 млрд.



18 лютого обсяг резервів досяг історичного максимуму - $643,2 млрд, а потім почав знижуватися.



У березні міністр фінансів Росії Анатолій Силуанов повідомив, що половина золотовалютних резервів ($300 млрд із $640 млрд) Росії заморожена через санкції.



Раніше повідомлялося, що перші три місяці війни проти України відкинули російську економіку чотири роки тому.