Міжнародна федерація тенісу призупинила діяльність Федерації тенісу рф

14:45 19 квітня Київ, Україна

У зв'язку з агресією рф, що триває, проти України, Міжнародна федерація тенісу (ITF) призупинила членство федерацій тенісу росії та білорусі, крім того, скасовані всі турніри в цих країнах.

Про це повідомляє пресслужба ІТФ.

Збірні росії та білорусі не зможуть взяти участь у Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг у 2022 році. Чоловіча та жіноча збірні росії перемагали на цих турнірах у 2021 році відповідно. Російські та білоруські тенісисти будуть тимчасово відсторонені від юніорських турнірів.





А при участі в індивідуальних турнірах Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіночої тенісної асоціації (WTA) буде заборонено демонстрацію національної символіки.

Нагадаємо, Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) усунула збірні росії та білорусії від міжнародних змагань на невизначений термін. Таке рішення було ухвалено на екстреному засіданні.