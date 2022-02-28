Міжнародна федерація позбавила Путіна чорного поясу за тхеквондо
16:43 28 лютий Київ, Україна
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) решительно осуждает жестокие нападения на невинные жизни в Украине и лишает президента России Владимира Путина
почетного черного пояса девятого дана, присвоенного ему в ноябре 2013 года.
Об этом говорится в заявлении
на сайте федерации.
«В знак солидарности с Международным олимпийским комитетом на соревнованиях под эгидой World Taekwondo не будут демонстрироваться национальные флаги и исполняться гимны России или Белоруссии.
Всемирная федерация тхэквондо и Европейский союз тхэквондо не будут организовывать или признавать соревнования по тхэквондо в России и Белоруссии», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.
Мысли мирового тхэквондо с народом Украины, и мы надеемся на мирное и немедленное окончание этой войны, - добавили в федерации
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