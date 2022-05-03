Між Баку і Єреваном досягнуто згоди про обмін полоненими

14:20 05 грудня Київ, Україна

Ситуація навколо Нагірного Карабаху як і раніше залишається неспокійною. Хоча є і позитивні моменти. Як стало відомо, між Баку і Єреваном досягнуто згоди про взаємний обмін полоненими. Примітно те, що в кількість тих, хто підлягають обміну включать і тих, кого полонили до недавніх боїв в Нагірному Карабаху. Про це сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в суботу, 5 грудня.

"Найважливіше завдання - повернення полонених. Хочу сказати, що тут є певний прогрес. По суті, узгоджений принцип обміну "всіх на всіх", - сказав Пашинян в телезверненні до співвітчизників.

Він вказав, що інша проблема - пошук безвісти зниклих. З 9 листопада із зони конфлікту вивезли понад 600 тіл військових, 500 перебувають на етапі впізнання.

"З великою часткою ймовірності можна сказати, що це тіла наших безвісти зниклих співвітчизників. Впізнання проводяться за допомогою тестів ДНК. На сьогодні ідентифіковані та передані рідним 135 тіл загиблих", - зазначив Пашинян.

Раніше Нікол Пашинян представив план стабілізації ситуації у Вірменії після завершення бойових дій в Карабаху. Як відомо, в країні проходять масові протести з вимогою відставки уряду після поразки в ході бойових дій в Нагірному Карабаху.