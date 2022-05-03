Між Баку і Єреваном досягнуто згоди про обмін полоненими

Ситуація навколо Нагірного Карабаху як і раніше залишається неспокійною. Хоча є і позитивні моменти. Як стало відомо, між Баку і Єреваном досягнуто згоди про взаємний обмін полоненими. Примітно те, що в кількість тих, хто підлягають обміну включать і тих, кого полонили до недавніх боїв в Нагірному Карабаху. Про це сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в суботу, 5 грудня.
Він вказав, що інша проблема - пошук безвісти зниклих. З 9 листопада із зони конфлікту вивезли понад 600 тіл військових, 500 перебувають на етапі впізнання.
Раніше Нікол Пашинян представив план стабілізації ситуації у Вірменії після завершення бойових дій в Карабаху. Як відомо, в країні проходять масові протести з вимогою відставки уряду після поразки в ході бойових дій в Нагірному Карабаху.
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