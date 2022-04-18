Міжафганські переговори: влада Афганістану говорила з талібами

10:27 19 липня Київ, Україна

Сьогодні в Катарі відбулася зустріч політичного і військового керівництва Афганістану з представниками радикального руху "Талібан".

Про це повідомляє Tolo News.



Як повідомляється, сторони домовилися про співпрацю в питанні доставки гуманітарної допомоги населенню, а також взяли на себе зобов'язання берегти цивільну інфраструктуру.



У заяві також говориться про прагнення уникнути загибелі мирних жителів в ході бойових дій.



Обидві сторони погодилися продовжувати переговори про мирне врегулювання афганського конфлікту.



Раніше в "Талібані" заявили, що припинення вогню в Афганістані можливе тільки після узгодження дорожньої карти політичного врегулювання.



Нагадаємо, на тлі виведення з Афганістану військ НАТО таліби проводять масштабний наступ і змогли взяти під контроль великі території країни.



Президент Афганістану Ашраф Гані обіцяє, що "Талібан" буде переможений протягом трьох місяців.