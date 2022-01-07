Метеорологи Японії б'ють на сполох. Наближається тайфун "Хайшен"

Понад 5,6 млн осіб в 11 префектурах сповіщені про можливість евакуації.
У центрі тайфуну №10, відомого також як "Хайшен", максимальна швидкість вітру досягає 162 км/год, а при поривах - 216 км/год. Увечері 6 вересня тайфун знаходився в 100 км на північний захід від міста Макурадзакі в префектурі Кагосіма та рухався в північному напрямку зі швидкістю 35 км/год.
Представники метеорологічного відомства закликають жителів діяти швидко, якщо місцева влада дасть рекомендації або розпорядження про евакуацію, оскільки сильний вітер може перешкодити виїзду в безпечне місце.
"Хайшен" вже призвів до скасування сотень авіарейсів.
У центрі тайфуну №10, відомого також як "Хайшен", максимальна швидкість вітру досягає 162 км/год, а при поривах - 216 км/год. Увечері 6 вересня тайфун знаходився в 100 км на північний захід від міста Макурадзакі в префектурі Кагосіма та рухався в північному напрямку зі швидкістю 35 км/год.
Представники метеорологічного відомства закликають жителів діяти швидко, якщо місцева влада дасть рекомендації або розпорядження про евакуацію, оскільки сильний вітер може перешкодити виїзду в безпечне місце.
"Хайшен" вже призвів до скасування сотень авіарейсів.
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