Метастази "русского мира": в окупованому Луганську пройшов так званий «Форум громадян Росії»

20:15 14 липня Київ, Україна

Сьогодні в окупованому Луганську пройшов «Форум громадян Росії», де урочисто приймали "високих" гостей з країни-агресора. На полях форуму, прикриваючись турботою про громадян, депутати розгорнули боротьбу за незаконний електорат.

Так, в місто приїхали депутати Держдуми РФ Артем Туров, Ігор Станкевич, Лариса Тутова і Олександр Бородац, на чолі з першим заступником голови комітету Державної Думи РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктором Водолацьким, для участі в так званому «Форумі громадян Росії».



На «форумі» виставили крім прапора Росії та «Єдиної Росії» ще чотири ганчірки, які символізують невизнані «ДНР», «ЛНР», Південну Осетію і Абхазію (дивно, що про Придністров'я забули). Загалом, форум невизнаних громадян Росії, невизнаних республік, які не визнає навіть країна-окупант.



Але найсмішніше те, що метастази "русского мира" удостоїлися такої «честі» лише тому, що «Єдиній Росії», яка втрачає електорат в самій Росії, дуже потрібен фіктивний електорат з псевдореспублік.



Тобто, це зайвий привід задуматися міжнародному співтовариству про законність і визнання наступних виборів до Держдуми дійсними. Свого часу з виборами на території окупованого Криму серйозного засудження як такого Росія не отримала і Захід промовчав. Але зараз ситуація кардинально інша. Сотні тисяч жителів окупованих територій, які нелегально отримали громадянство, багато з яких робили це від безвиході і з примусу, братимуть участь у виборах країни, до якої не мають ніякого відношення.



Але, в той час, як депутати Держдуми вже повним ходом воюють за незаконний електорат, Захід поки зберігає мовчання. Проте вже час і сказати своє слово, а так само продумати дії наперед. Адже очевидно, що на наступних виборах в Росії скористаються маніпуляцією з паспортами РФ, виданими на окупованих територіях, а значить, що обрані таким чином політики повинні автоматично стати на міжнародному рівні персонами нон грата.