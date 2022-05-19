Місцеперебування президента Афганістану Ашрафа Гані невідоме

11:32 16 серпня Київ, Україна

Фактичне місцеперебування президента Афганістану Ашрафа Гані на цей момент невідоме. Можливо, це зроблено з метою укрити керівника-втікача. Як повідомила таджицька служба Радіо Свобода з посиланням на джерела, Гані полетів в Оман з Душанбе.

За даними видання, авіаційна влада Таджикистану погодила з керівництвом Узбекистану, Туркменістану та Ірану політ літака Гані через території цих країн.

При цьому в МЗС Таджикистану заявили, що літак Гані не приземлявся в Душанбе.

Цю інформацію підтверджує і Рохіла Дустум, дочка маршала Абдурашида Дустума, голови Національного ісламського руху Афганістану. Напередодні вона написала в Facebook, що літак Гані деякий час кружляв над Душанбе, після чого взяв курс в бік Омана.

Нагадаємо, напередодні таліби захопили столицю Афганістану Кабул. Щоб уникнути кровопролиття, уряд передав їм владу. Гані покинув країну.

Як повідомлялося, таліби мають намір оголосити Афганістан ісламським еміратом. До цього, за їхніми словами, в країні не буде перехідного періоду - вони планують повністю контролювати владу.