Місцева влада Ізраїлю не справляється з масовими заворушеннями в містах

11:14 13 травень Київ, Україна

У населених пунктах Ізраїлю, де проживають і араби, і євреї, почастішали масові заворушення.

Про це повідомляє Times of Israel.



Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц наказав викликати 10 резервних рот прикордонного патруля для підтримки зусиль поліції по стримуванню зіткнень в арабо-єврейських містах по всій країні.

"Ми знаходимося в критичній ситуації. В цей час існує необхідність в масивному підкріпленні сил на місцях, яке буде негайно відправлене для встановлення закону і порядку", - заявив Бені Ганц.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що в Хайфі натовп ультраправих євреїв зібрався громити арабські магазини і кафе, група арабів вирішила їм перешкодити. Для розгону заворушень поліція застосовує світло-шумові гранати.



В Бат-Ямі громили арабські магазини. Поліція затримала деяких учасників заворушень. У Лоді араби спалили в центрі міста десятки машин євреїв і кілька синагог. В Акко підпалили ресторанний комплекс. Всіх постояльців і відвідувачів евакуювали.