Месенджер Signal повідомив про витік номерів телефонів майже двох тисяч користувачів

Signal, який вважається одним із найбезпечніших месенджерів, повідомив про витік номерів телефонів і кодів підтвердження близько 1,9 тисячі користувачів.
Витік стався через фішингову атаку бази компанії Twilio, яка займається перевіркою номерів. Зломники отримали доступ до даних 125 клієнтів-компаній, серед яких і Signal.
За даними Signal, історія повідомлень, списки контактів, інформація про профіль користувачів залишаються конфіденційними. Однак номери 1,9 тисячі користувачів зловмисники можуть перереєструвати на сторонніх пристроях і вести листування від імені власників акаунтів. Адміністрація месенджера розіслала попередження тим, кого торкнулася атака.
Месенджер Signal вважається однією з найбільш захищених та конфіденційних програм для спілкування з наскрізним шифруванням End-to-End. Він не збирає інформацію про користувачів і не передає жодних даних третім сторонам.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі