Меркель здзвонилася з Путіним по ситуації в Білорусі

Ангела Меркель завжди вміла залагоджувати конфліктні ситуації. На цей раз Європа чекала, що ж скаже «матінка» Ангела Путіну з приводу стації в Білорусі. Адже Володимир Путін поважає в якійсь мірі її думку. За повідомленням прес-служби уряду ФРН, сьогодні канцлер Німеччини і президент Росії зателефонували для того, щоб обговорити події в Білорусі.

"Канцлер Ангела Меркель провела сьогодні переговори по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Обговорювалася ситуація в Білорусі після президентських виборів 9 серпня. Канцлер підкреслила, що білоруський уряд має утриматися від застосування насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в'язнів і вступити в загальнонаціональний діалог з опозицією і суспільством для подолання кризи ", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі подробиць розмови поки не повідомляють.

Відзначимо, Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко двічі телефонували один одному на вихідних на тлі масових протестів.

За словами Лукашенка, Росія при першому запиті надасть допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.