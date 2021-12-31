Меркель здзвонилася з Путіним по ситуації в Білорусі

Ангела Меркель завжди вміла залагоджувати конфліктні ситуації. На цей раз Європа чекала, що ж скаже «матінка» Ангела Путіну з приводу стації в Білорусі. Адже Володимир Путін поважає в якійсь мірі її думку. За повідомленням прес-служби уряду ФРН, сьогодні канцлер Німеччини і президент Росії зателефонували для того, щоб обговорити події в Білорусі.
У Кремлі подробиць розмови поки не повідомляють.
Відзначимо, Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко двічі телефонували один одному на вихідних на тлі масових протестів.
За словами Лукашенка, Росія при першому запиті надасть допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі