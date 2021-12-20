Меркель повідомила про продовження локдауну в країні до 18 квітня

07:17 23 березень Київ, Україна

Закінченням тривалої, 15-годинної наради Ангели Меркель з главами федеральних земель стало рішення про продовження в Німеччині жорстких карантинних обмежень.



"Уже вжиті заходи продовжуються до 18 квітня", - сказала канцлерка.



У разі, якщо динаміка поширення коронавірусу за 7 днів складе більше 100 випадків на 100 тисяч осіб, то обмеження в регіоні будуть посилюватися.



Зокрема, в залежності від необхідності місцева влада може вводити свої правила, наприклад, подальші обмеження контактів або обмеження на вихід з квартири.



"Закордонні поїздки в цей час категорично не рекомендується здійснювати", - зазначила канцлерка.



Поїздки, які обумовлені необхідністю, будуть пов'язані з необхідністю робити тести на коронавірус і залишатися на домашньому карантині.



Великодні свята пропонується розширити, четвер 1 квітня і субота 3 квітня будуть оголошені "днями тиші" з забороною на вуличні масові заходи і обмеження контактів.