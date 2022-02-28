Меркель зібрала делегацію для обговорення "Північного потоку-2" з США. Зустріч пройде у Вашингтоні

07:07 01 червень Київ, Україна

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зібрала робочу групу для поїздки до Вашингтона, основною метою якої стане стабілізація економічних відносин між США і Німеччиною, особливо в питаннях ПП-2. Зустріч відбудеться на цьому тижні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на німецький медіаконцерн Funke Media Group.



За даними видання, німецька делегація на чолі з радником Меркель з питань зовнішньої політики Яном Хеккером і її головним економічним радником Ларсом-Хендріком Реллером зустрінеться в США з радником президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і торговим представником Кетрін Тай.



Відзначається, що візит німецької делегації, який відбудеться всього за кілька днів до першої поїздки Байдена до Європи, покликаний усунути напруженість, наявну в економічних відносинах між США і Німеччиною. Однією з невирішених проблем залишаються мита на імпорт сталі та алюмінію з Європи, введені колишнім президентом Дональдом Трампом.



Раніше Байден заявив, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивні" для відносин США з Європою. На його думку, реалізація проєкту продовжиться, "тому що він і так майже повністю завершений".



Нинішня адміністрація США неодноразово заявляла, що виступає проти проєкту "Північний потік-2" і намагатиметься перешкодити завершенню будівництва.



Республіканці ж критикують Байдена за надто м'яку санкційну політику щодо газопроводу. Зокрема, багато конгресменів раніше в травні висловлювали невдоволення рішенням Байдена поки не вводити санкції проти компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG.