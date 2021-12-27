Меркель прищепили першою дозою вакцини компанії AstraZeneca

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сьогодні отримала першу дозу ковід-вакцини виробництва компанії AstraZeneca.
"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію", - підкреслила канцлерка.
Меркель - 66 років, вона потрапляє в категорію громадян, яким показане щеплення вакциною AstraZeneca: людям молодше 60 в Німеччині щеплень цією вакциною не роблять через можливі побічні ефекти.
Меркель - 66 років, вона потрапляє в категорію громадян, яким показане щеплення вакциною AstraZeneca: людям молодше 60 в Німеччині щеплень цією вакциною не роблять через можливі побічні ефекти.
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