Меркель прищепили першою дозою вакцини компанії AstraZeneca

17:58 16 квітень Київ, Україна

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сьогодні отримала першу дозу ковід-вакцини виробництва компанії AstraZeneca

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь в реалізації вакцинаційної кампанії, і всіх тих, хто прищепився", - процитував слова Меркель в Twitter представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію", - підкреслила канцлерка.



Меркель - 66 років, вона потрапляє в категорію громадян, яким показане щеплення вакциною AstraZeneca: людям молодше 60 в Німеччині щеплень цією вакциною не роблять через можливі побічні ефекти.