Mercedes-Benz та BMW відключають російських дилерів від свого програмного забезпечення

13:10 14 серпня Київ, Україна





Відсутність офіційного програмного забезпечення може призвести до збільшення термінів ремонту та обслуговування автомобілів, а також створити проблеми з оновленнями нових машин. Незважаючи на те, що обійти ці обмеження можна, водії почнуть частіше обслуговуватися на неофіційних СТО і купувати простіші моделі авто.



Інформацію про те, що Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від свого програмного забезпечення, підтвердили у пресслужбі "МБ РУС" - дистриб'ютора Mercedes-Benz у росії. Доступ, зокрема, припинено до онлайн-систем, за допомогою яких проводиться технічне обслуговування та виявлення проблем.



У компанії також додали, що ремонт та обслуговування автомобілів проводитиметься на основі «накопиченого досвіду та знань». Німецькі автомобільні концерни Mercedes-Benz та BMW повністю відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення. Це означає, що російські дилери більше не можуть отримувати оновлення програмного забезпечення для своїх автомобілів, а також проводити віддалену діагностику та ремонт.Відсутність офіційного програмного забезпечення може призвести до збільшення термінів ремонту та обслуговування автомобілів, а також створити проблеми з оновленнями нових машин. Незважаючи на те, що обійти ці обмеження можна, водії почнуть частіше обслуговуватися на неофіційних СТО і купувати простіші моделі авто.Інформацію про те, що Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від свого програмного забезпечення, підтвердили у пресслужбі "МБ РУС" - дистриб'ютора Mercedes-Benz у росії. Доступ, зокрема, припинено до онлайн-систем, за допомогою яких проводиться технічне обслуговування та виявлення проблем.У компанії також додали, що ремонт та обслуговування автомобілів проводитиметься на основі «накопиченого досвіду та знань».

«У зв'язку з відходом Mercedes-Benz AG з російського ринку, АТ «МБ РУС» не має жодних додаткових можливостей щодо перевірки та проведення інших сервісних заходів, які встановлюють для автомобілів марки Mercedes-Benz з боку заводу-виробника», — кажуть у «МБ РУС».

При цьому проблема виникла не тільки з Mercedes, але і BMW. Дилери оминають обмеження за допомогою стороннього програмного забезпечення та продажу на маркетплейсах.