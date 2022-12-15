Мер Стамбула отримав майже три роки в'язниці за образу членів виборчкому

14:57 15 грудня Київ, Україна

У Туреччині мера Стамбула Екрема Імамоглу засудили до двох років і семи місяців позбавлення волі за звинуваченням у образі членів Вищої виборчої ради Туреччини. Крім того, суд наклав політичну заборону, яка може призвести до його усунення з посади.

Про це повідомляє Associated Press.



Імамоглу висунули звинувачення у образі чиновників виборчкому після того, як 4 листопада 2019 року він назвав "дурістю" скасування законних виборів.



Мер заперечував образу членів виборчої ради, наполягаючи на тому, що його слова були відповіддю на те, що міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу назвав його "дурнем" і звинуватив у критиці Туреччини під час відвідин Європейського парламенту.



Очікується, що Імамоглу оскаржить вирок.



Як зазначає АР, критики стверджували, що суд над мером був спробою усунути ключового опонента президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Президентські та парламентські вибори у Туреччині намічені на червень 2023 року. Опитування свідчать про падіння рейтингів Ердогана на тлі економічних потрясінь та інфляції більш ніж на 84%.



Що відомо про мера Стамбула

Еркем Імамоглу є членом Республіканської народної партії, головної в Туреччині опозиційної та світської партії, заснованої реформатором та першим президентом країни Мустафою Кемалем Ататюрком.



Імамоглу обрали мером Стамбула у березні 2019 року. Його перемога стала історичним ударом для Ердогана та президентської Партії справедливості та розвитку, яка контролювала Стамбул протягом чверті століття. Партія домагалася скасування результатів муніципальних виборів у 16-мільйонному місті через порушення.



Заклик призвів до повторних виборів за кілька місяців, на яких Імамоглу також виграв.