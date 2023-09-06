Мексика: внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки загинули 16 людей
12:02 23 серпня Київ, Україна
У центральній Мексиці пасажирський автобус
зіштовхнувся із вантажним автомобілем. Внаслідок ДТП загинули 16 людей, у тому числі одна неповнолітня.
"Автобус, у якому перебували місцеві жителі та мігранти, зіткнувся з вантажівкою з причепом на шосе неподалік кордону між штатами Оахака та Пуебла. Загинули щонайменше вісім чоловіків та вісім жінок, у тому числі один неповнолітній. 36 людей отримали поранення", - йдеться у заяві прокуратури Оахаки.
Причина зіткнення невідома, але прокуратура заявила, що проведе експертне розслідування, щоб з'ясувати, які події призвели до катастрофи, та визначити, чи слід притягти когось до відповідальності.
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