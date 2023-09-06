Мексика: внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки загинули 16 людей

"Автобус, у якому перебували місцеві жителі та мігранти, зіткнувся з вантажівкою з причепом на шосе неподалік кордону між штатами Оахака та Пуебла. Загинули щонайменше вісім чоловіків та вісім жінок, у тому числі один неповнолітній. 36 людей отримали поранення", - йдеться у заяві прокуратури Оахаки.