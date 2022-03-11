Мексика: вантажний потяг зійшов з рейок і врізався в житлові будинки

У мексиканському штаті Халіско вантажний потяг зі 108 вагонів врізався в житлові будинки, в результаті надзвичайної події загинула одна людина.
Про це повідомляє регіональне управління з надзвичайних ситуацій у вівторок, 15 червня.
У службі цивільного захисту уточнили, що співробітники розбирають завали, щоб витягнути тіло загиблого місцевого жителя.
Інформації про можливі причини катастрофи оприлюднено не було. Компетентні органи найближчим часом проведуть розслідування обставин інциденту.
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