Мексика: вантажний потяг зійшов з рейок і врізався в житлові будинки

20:53 15 червня Київ, Україна

У мексиканському штаті Халіско вантажний потяг зі 108 вагонів врізався в житлові будинки, в результаті надзвичайної події загинула одна людина.

Про це повідомляє регіональне управління з надзвичайних ситуацій у вівторок, 15 червня.

"Ми займаємося ліквідацією наслідків сходження з рейок поїзда зі 108 вагонів в районі Сан-Ісідро-Масатепек в муніципалітеті Тала. Два локомотиви і 12 вагонів впали на чотири житлових будинки, що призвело до загибелі однієї людини, ще троє отримали травми", - сказано в повідомленні.

У службі цивільного захисту уточнили, що співробітники розбирають завали, щоб витягнути тіло загиблого місцевого жителя.

Інформації про можливі причини катастрофи оприлюднено не було. Компетентні органи найближчим часом проведуть розслідування обставин інциденту.