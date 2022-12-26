Медведєв став першим заступником путіна у військово-промисловій комісії

17:49 26 грудня Київ, Україна

Глава держави-агресора володимир путін створив посаду свого першого заступника у військово-промисловій комісії росії і призначив на неї заступника голови радбезу дмитра медведєва.

У комісію також увійшов колишній охоронець президента, нині голова мнс олександр куренков. Він займе місце ігоря артем'єва, який раніше керував федеральною антимонопольною службою. Також у складі: міністр оборони сергій шойгу, начальник генштабу валерій герасимов, секретар радбезу микола патрушев, керівники сзр, фсб, росгвардії та інші.



Військово-промислова комісія займається реалізацією державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу, військово-технічного забезпечення оборони країни, безпеки держави та правоохоронної діяльності. У тому числі контролює виробництво озброєнь та формує держоборонзамовлення.



Згідно з указом, медведєв зможе проводити засідання замість путіна та створювати робочі групи. Контрольні заходи щодо впк, якими він займався за лінією ради безпеки, будуть продовжені вже в рамках роботи військово-промислової комісії, повідомив його помічник.